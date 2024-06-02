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未使用 スターバックス YOU ARE HERE マグ 箱付 ペア 2個set
商品番号 L70572933631
商品名

未使用 スターバックス YOU ARE HERE マグ 箱付 ペア 2個set
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,932 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STARBUCKSスターバックス/スタバYouAreHereCollection限定マグカップ大サイズJapanEdition414ml2点セットまとめデザイン/富士山・桜さくらだるま大切に保管しておりましたので本体、箱共に新品の状態ですプレゼント、ギフトにもご利用おススメですあくまで個人保管品になりますことご理解ください陶器、食器のご購入に不慣れな方、神経質な方のご購入はお控えください掲載写真が全てとなりますコレクションタンブラーステンレススタバ
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