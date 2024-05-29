定価¥12380- 折りたたみ ベッド シングル①

2個御座います ご希望の方はコメント下さい。こちらは展示品で御座います。 また 展示時 開閉した為 お写真の通り擦れが御座いますので予めご了承ください。 サイズ等はお写真にてご確認お願い申し上げます。【配送・発送可能日】・10/14土曜日•10/21土曜日•10/28土曜日10月は誠に勝手ながら上記のお日にちのみでございます。お時間については別途、ご相談させて下さいませ。※その他地域への、宅配便での発送は上記のお日にちに限りません。 【ご購入前に必ず 熟読 下さい】・・・・・・・・・送料無料地域・・・・・・・・・・ 東京23区 又は 近郊 必ず落札前にご相談ください。たのメル便！メルカリ便！宅急便等の送料が無料！！！上記は配送料が無料となりますので、必ずメッセージよりお問い合わせの後にご購入をお願い申し上げます。その他の地域は着払いでの発送となります。尚、その他の地域は送料を抑える為、簡単な分解をして発送させて頂きます。※またお約束の日時の配送に伺い不在の場合は後日着払いで発送させて頂きますのでご注意下さい。〜〜〜〜アパート マンション 一軒家〜〜〜〜〜〜〜間口での受け渡し【写真にて説明】〜〜〜※開梱 組み立て 搬入 設置 ご希望の方は ＋ ¥2000--【現地にて現金手渡し】エレベーター無し基本不可必ず有無を明記の上ご連絡下さい。【何故配送無料になるの？？？】他のお品物やお引越し等のお荷物と混載にて配送させて頂きますので、日時を予め打ち合わせして配送させて頂くからです！※配送迄の日程はシステム上1〜2日の設定にしてあります。※※※※※※※※※※※※※※※※※※その他サイトでも出品させて頂いる為、お取引の最中でも突然掲載終了する場合が御座いますので予めご了承ください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※工具は含まれません。 尚、全てのお品物は輸送時に気付かない程度のスレ等あったりしますので神経質な方は新品をご購入下さい。



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