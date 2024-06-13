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ファインエアーポータブル グレー セミシングル
商品番号 Q78045166618
商品名

ファインエアーポータブル グレー セミシングル
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,081 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの、使用する機会がなくなったので出品します。1度だけ開封しましたが、使用はしていません。通販サイトでは1万円程度になります。厚さが4cm程度ながら底付き感はほとんどなく、軽くて持ち運びに便利です。アウトドアに便利だと思います。濡れないようにビニールで包み発送する予定です。◾︎サイズ(約)70×200cm◾︎組成・品質〔中材〕約20mmソフト立体構造編物ポリエステル100%〔側地〕表地/ハニカムメッシュポリエステル100%裏地/ハニカムメッシュポリエステル100%#マットレス#キャンプ#アウトドア#布団
http://narcologia.ru/goods/Addict77718.html
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