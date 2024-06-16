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古道具　スツール　木　アイアン
商品番号 H57848101572
商品名

古道具　スツール　木　アイアン
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,230 円
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商品詳細

古道具のスツールです◎サイズ座面直径：３０cm高さ：47cm主な素材···木、鉄
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