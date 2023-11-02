MELROSE AND MORGAN メルローズアンドモーガン　マグカップ　2個

✳️日本限定、吉祥寺店1周年記念で販売された新デザインのマグカップです。レッドとブルーの2個セットです。✳️サイズ 口径約7.5cm高さ約9.6cm✳️メルローズアンドモーガンは、イギリスのデリカテッセン店です。イギリスのロンドンに2店舗構える人気店で、食材にもこだわりキッチンまわりで使う雑貨もスタイリッシュでおしゃれと話題です。✳️全ての製品の裏側などに製法上小さなくぼみ、塗りムラやダメージ（傷・欠け・黒点・ゆがみなど）が見られる場合がございます。ご理解頂ける方の購入をお願い致します。✳️らくらくメルカリ便 ⇄ゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合があります。予告致しませんのでご了承下さい。ご都合が悪い場合は必ず購入前にお知らせください。カラー···ホワイト種類···マグカップサイズ···小（直径：～17.9cm）



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読者ブロガーLEE100人隊 | LEE



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