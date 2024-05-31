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- 【CDスネーク】 メイドインデンマーク CDラック スペースエイジ
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商品詳細
・デンマークの若手デザイナー、PeterBoyによるものです。なんともゼロ年代な壁掛けCDラック。デンマーク製。ずっと前に廃盤で、おそらく日本未発売。・大胆としかいいようのないプロダクトです。全部で24個ピンクのユニットを連結させ、壁に取り付けることができます。写真のように形は自由自在ですが、念入りに固定しないと連結部が外れてしまうので、わたしは縦一列しか試しませんでした。でも正方形の板が連続して壁に固定される様はかなりのインパクトです。まるでドナルド・ジャッドなどのミニマルアーティストの作品みたいだなって感じました。・CDを挟む力は強いです。ただ壁に固定の際はお気をつけ下さい。一度固定されると問題ありませんが、ちょっと試行錯誤しないと連結部が外れます。もちろん工夫次第ですが。・調べてみたら2個、プラスティックカバーに割れがあったので、接着剤でぴたりと固定済み。それを加味して、やや傷汚れありとしています。！外箱は処分済みでつきません。写真は海外サイトから拾ってきたものです。
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