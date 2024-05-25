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VSTARユニバース　ギラティナVSTAR 　UR
商品番号 R78343097040
商品名

VSTARユニバース　ギラティナVSTAR 　UR
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VSTARユニバース　ギラティナVSTAR　UR◆ポケモンカードVSTARユニバース『ギラティナVSTAR　UR』になります。◆状態は個人的な認識違いも有りますので写真で確認して下さい。良好かと思います。◆細かい事が気になる方の購入はお控え下さいますよう宜しくお願い致します。#ポケモンカード　#ポケモン#ブイスターユニバース#VSTARユニバース#ジンダイ　#ウォロ　#カイ#博士の研究　#ナナカマド博士#サポート　#SR　#SAR　#RR#カミツレのきらめき　#ミュウ#ピカチュウ　#ギラティナ#アルセウス　#シロナ　#RRR#オリジンパルキア　#ツツジ#ヒスイの仲間たち　#AR#シンオウの仲間たち　#ナタネの活気　#かがやく#リザードン　#リーフィア#グレーシア　#ザマゼンタV#レジギガスV　#エネルギー#かがやくムゲンダイナ#かがやくルチャブル#かがやくデンヂムシ　#UR#かがやくサーナイト#ブーバーン　#エレキブル#ルナトーン　#マナフィ#デオキシス　#キュワワー#ファイヤー　#アブソル#ラティアス　#ヌメルゴン#ミルタンク　#ビーダル#ギラティナVSTAR　UR
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