ムーミン　ジオラマ　ドールハウス　4個セット　ガチャフィギュア6体付

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Sewing Box ・:*: ムーミン

ご覧いただきありがとうございます。可愛いジオラマとドールハウスのセットが完成しました。それぞれのフィギュアに合うような世界観をイメージして作ってみました。草原の花や木はある程度は接着剤で固めてありますが あまり表面をカチカチに固めてしまうと不自然な仕上がりになったり 飾った時にフィギュアも汚れてしまう可能性がある為、ふんわりとした作りに仕上げています。ロッキングチェアーはそのままだとフィギュアを座らせた時に転がってフィギュアが落下してしまう為に床に接着してあります。壊れやすいその他の家具も床に接着してあります。写真6枚目のクリスマスツリーと蓄音機はバラでプチプチに包んで発送いたします。季節に応じて自由に飾って楽しんて下さい。こちらはセット販売になります。バラ売りはしておりませんのでご了承下さい。宜しくお願いします。