TEXACO　サインプレート　マーク　ロゴ　アメリカン　モーター系　ガレージ

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TEXACOのサインプレートです。ガレージに飾ると良さそうな、ロゴとマークのシンプルでインパクトのあるデザインです。表面は少しザラザラとした質感で、ビンテージな雰囲気があります。未使用品ですが、ナイロン袋などには入れず、そのままの状態で個人保管していましたので、細かい傷や汚れがある場合があります。（写真の３枚目と４枚目をご参照下さい）歪みが生じている場合もあります。ご了承頂ける方のみご購入下さい。【詳細】●サイズ・・・約25✕42㎝●プチプチで包んで、定形外郵便で発送予定です。【注意事項】●商品の状態について気になる点がありましたら、コメントからご質問下さい。（仕事の都合でご返信が遅くなる場合もありますので、ご了承下さい）●個人で保管していたものなので、明記できていない経年による劣化などがある場合があります。●撮影時の光やモニターによって、実際の色とは違って見える場合もあります。●素人による採寸ですので、多少の誤差が生じている場合があります。●他所で同時出品している商品もありますので、場合によってはご購入後にお取引きをキャンセルさせて頂く可能性もあります。（11：00～18：00は在庫の管理が不十分になる場合がありますので、ご心配な方はコメントにてご質問頂けると幸いです。）当方の都合で大変申し訳ありませんが、ご理解頂ける方のみご購入下さい。★★おまとめ購入をご希望される方は、コメントにてお問合せ下さい。★★お値下げ、専用、取り置きなどには対応していませんので、よろしくお願い致します。以上のことをご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。