リチャードジノリ フラッグ(クリッパー) デミタスカップ\u0026ソーサー 2客組

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#モモス食器出品色…白大きさ…カップ直径6cm、高さ6.2cm、ソーサー直径11.7cm旗をモチーフにした、とてもかわいい絵柄なのに、すでに製造中止となっている様で、残念な事です。20年以上前に購入致しましたが、普段、デミタスカップでコーヒーは飲まないのでほとんど使用せず、カップボードに飾っていました。出品にあたり再チェック致しましたが、ヒビ、欠け、プリントズレ、プリント擦れも無く、全て問題無く、美品です。