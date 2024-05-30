ソファー 2人掛け ソファ収納付きクッション4個付き金属脚付きカウチソファ多機能

Description【材質】構造部材：パイン集成材 張り材：ファブリック（ポリエステル）クッション材：チップウレタン、スラブウレタン、ポリプロピレン綿【梱包サイズ】幅×奥行×高さ：約1240ｘ580ｘ380mm【外形寸法】幅×奥行×高さ：約1350ｘ780ｘ650mm【収納可能のサイズ】幅×奥行×高さ：約1170ｘ500ｘ60mm【座面の高さ】約440mm【耐荷重】1脚につき約180kg【商品重量】約28kg(1台あたり)ProductFeaturesPoint1.くつろぎ空間にぴったりなゆったりサイズのソファ北欧テイストのインテリアに合う、ゆったりサイズの２人掛けソファです。Point2．1人でのんびりくつろげる高過ぎない肘掛けとひろびろ座面2人掛けソファとしてお使いいただけるほか、1人でのんびりくつろぎたい時は足を伸ばしてご使用できるサイズです。通常の2人掛けソファよりも横幅や奥行きが広めで、ゆったりご使用いただけます。また、背もたれの高さが低めなので、腕をかけてソファにもたれかかれます。肘掛けも高過ぎないため首への負担が少なく、お昼寝に最適です。Point3．ゆったりローソファソファの脚を外せばローソファになるので、足を楽に伸ばすことができ、また、コタツと一緒にご使用いただくこともできます。Point4．程よい硬さの心地よい座面座面は沈み過ぎず、バランスのとれた程よい硬さと適度な沈み込みがあります。Point5．お洒落なカウチソファ目を引く高級フランス·ベルベット素材と金脚のキャスターを組み合わせ、落ち着いた雰囲気を演出し、どんなお部屋にも馴染みやすいように色を豊富に用意しておいたお洒落なソファです。Point6．大量収納機能付きの2人掛けソファー座面を持ち上げたら収納できる2人掛けソファーは、収納量が多く、見やすく整理しやすいです。Point7．背面まで美しい仕上がり：伝統的なソファは背面に板が出っ張っていますが、当社のソファベッドはソファ全体を包んで、背面に板が見えなく、さっぱりなイメージを演出します。



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