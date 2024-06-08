システムベット ロフトベッド シングル コンセント付き デスク付き ラック棚付き

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【安心して使える頑丈設計】直径38㎜丈夫なスチールパイプが使用され、安定性と耐久性を確保。揺れにくい構造で、変な声も出さない。大人の男性でも安心してご利用いただけます。【高い強度のスチールフレーム】寝床は支柱16本を使用し、がっちりと支えます。耐荷重は120㎏快適な睡眠体験通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。布団の乾燥を保持、一年中にも快適にご利用いただけます。【完全囲いのハイガード】ベッドの周りにハイガードを取り付けることで、特に子供向けに、安全性を向上させる。寝相が悪くでも安心してお休みいただけます。ハイガードの高さ：30.5㎝【省スペースのハシゴ】ハシゴはベッドフレームと一体に組み込まれ、圧迫感がなく、省スペースのデザイン。ベッドの両側に配置されていて、左右どちらでも上がりやすい。斜めに掛けるタイプのはしごよりスペースをとらない。【ベッド下のデスク】ベッド下にはデスクを設計し、スペースを充分に使える。ベッドのフレームと調和するため、同じような色合いのウォールナットを選び、統一感ある視覚効果を与える。デスクの表面は広々としており、余裕な作業や学習スペースを提供できます。デスクの真ん中と両側にも長い支柱と補強クロスバーを設置され、三角の固定原理を応用し、デスクをしっかり支えます。耐荷重は60㎏、ご安心してお使いいただけます。【左右入れ替え可能の棚】棚は配置され、収納スペースを追加する！耐荷重：15㎏本や時計、装飾品などを置くのに便利。また、小さなライトなどを置いたら、より良い作業や学習の環境が整えます。また、棚は左右に交換可能ので、部屋のレイアウトに応じて変える。