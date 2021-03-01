カリッジマーケット ウォーターヒヤシンス ラウンジチェア パパサン ...

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CORIGGEMARKET(カリッジマーケット)ウォーターヒヤシンス ラウンジチェア パパサン定価53,680円(税4,880円)今は販売しておらず中々手に入らないレアなお品です＊クッションがサイトの写真に比べるとヘタって見えますが購入時からこんな感じです。少しですが一部クッションの糸ほつれとソファ部の擦り跡がありますが、使用頻度も少なかったのでまだまだ使えます。包み込まれるような座りごごちで居心地もとても良いです。丸くなって寝られるくらいゆったりしています＊購入時に付いてきた、お手入れ方法などの冊子もあります。ヒヤシンス部分は陰干しし、クッションは除菌スプレーし天日干ししてあります＊天候や集荷日時にもよりますが、購入が決まりましたら出荷前にも天日干しさせて頂きたいと思います＊それでも中古品となりますので、ご理解のある方のみ宜しくお願いします。#アジアン#ソファー#1人掛け#パパサン#ラウンジチェア#おしゃれカラー···ブラウン主な張り地···その他