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オールドノリタケ 金彩盛り上げ花文　レモンディシュ
商品番号 G48643346788
商品名

オールドノリタケ 金彩盛り上げ花文　レモンディシュ
ブランド名 オールドノリタケ
特別価格 税込 1,673 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『オールドノリタケ金彩盛り上げ花文　レモンディシュ』今から100年前に欧米に輸出されオールドノリタケのM印が、アメリカ東海岸より里帰りしてきました。（M印)1921~1941年頃に米国輸出向けに造られたアンティーク品で、状態はとても良いです。縁部分やハンドルに金彩がやや薄くスレがありますが、ヒビ、割れ、欠け等はなく全体的に良好な状態です。◆サイズ高約3.3cm　幅約14.4cm◆商品の状態は、あくまでもアンティーク品であることを前提としてご理解お願い致します。
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