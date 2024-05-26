1.5〜2人掛けソファ【幅112cm】

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テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリック去年6月楽天で購入しました。横幅112cmで高さが低めなので一人暮らしのお部屋に置いても圧迫感はありません。脚は取り外しができるので、ローソファーとして使うこともできます。座面は硬めで新品の時と比べて若干クッション性は落ちていますが、日常に使う分には気にならないと思います。画像3枚目のように、右側の肘置きに少しへたっている部分があります。約1年3ヶ月使っていますが、特にシミ、汚れなどはなく、まだ綺麗な状態です。部屋のインテリアが変わったので使って頂ける方にお譲りします！ご質問等お気軽にコメントお願いいたします。