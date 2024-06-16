尚美堂造　銀製品　梅形コップ受け皿　6枚セット

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尚美堂造 銀製品 梅形コップ受け皿 コップ台6枚セットサイズ直径7.5cm 高さ1.3cm素人寸法なのでご了承下さい。長期自宅保管品の為銀仕上げ特有の変色、くもりなどあります。写真参考にご理解いただける方お譲り致します。銀ですので磨くと綺麗になります。#尚美堂造 #銀仕上げ #梅形#コップ#受け皿#和食器#シルバー#銀#銀食器#アンティーク#骨董#蔵出し#銘々皿