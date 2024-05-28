早い者勝ち値下げ❣️モーガン社　ジョージグット　モンキー　ビンテージ

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必ずプロフィールを、ご覧の上購入検討お願いしますm(__)m品名モーガン社 ジョージグット モンキー ビンテージoＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo#骨董レトロが好き⇠こちらから出品してる物が見れます❣✔未使用保管品で箱から出して飾ってあったものです。長期保管のため、神経質な方はお控えください。✔商品の仕様は写真に撮影しておりますので、そちらをご覧下さい。✔元箱、取扱説明書はありません。注意⚠️1度は人の手に渡ったものですので、完璧を求められる方はご遠慮ください。注意⚠️未使用保管品に関しましては、長期保管のものもありますので、ご理解の上ご購入願います。注意⚠️付属品は写真に写っている物が全てです。注意⚠️出来る範囲で掃除しておりますが、取り切れない細かい傷・汚れがありますので、ご理解をお願いいたします。注意⚠️頂き物や、保管状態のわるく、箱等の破れ汚れ等ありますので、御理解の上ご購入お願いしますm(__)m※返信が遅れることがあります。#昭和レトロ#レトロ#アンティーク#ビンテージ#昭和レトロポップ#新品#未使用保管品#未使用#サル#猿#可愛い種類...ミニチュア素材...陶器・磁器テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、カントリー風、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチック、北欧、北欧モダン、和モダン、和風、その他高さ...～19.9cm