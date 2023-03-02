日本一祈願！阪神タイガース置物

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商品詳細
彫刻家の北村西望の作品。西望は長崎原爆の彫像で有名。
http://narcologia.ru/goods/Persia502288.html
http://narcologia.ru/goods/pompous708223.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle214466.html
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