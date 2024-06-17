希少✴︎モノポール ワインオープナー 西ドイツ 猫 栓抜き コルク抜 アンティーク

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◉年代物◉美品◉生産終了品◉MONOPOLWINEOPENERBLACKCATMASSIVMESSINGモノポールワインオープナー黒猫栓抜コルク抜き西ドイツ製モノポールワインオープナーおそらく数十年以上前に生産されたと思われるすでに生産は終了しているだろう希少品です。小さい割に重量感がありますので、真鍮を溶かして製造された鋳物だと思います。未使用ですが、年代物になりますので、経年の風合いがあるヴィンテージ品とご理解の上、ご購入下さい(◞‿◟)MADEINWESTGERMANY(西ドイツ製)⚫︎参考定価⚫︎不明⚫︎コンディション⚫︎特に目立つようなキズや汚れなく、経年の割に非常に良い状態です。⚫︎付属品⚫︎専用ケース(少し経年劣化とキズあります)⚫︎サイズ⚫︎本体：約幅8.5×奥行3.5×高さ14.5(mm)⚫︎カラー⚫︎ゴールド×ブラック⚫︎重さ⚫︎約350g⚫︎素材⚫︎真鍮#MONOPOL#モノポール#MASSIVMESSING#wineopener#ワインオープナー#栓抜き#コルク抜き#ゴールド#ブラック#装飾品#メンズ#男性#女性#ユニセックス#プレゼント#父の日#母の日#誕生日#誕生日プレゼント#希少#レア#極美品#美品#年代物638230718-052003230723-f020S894R1テイスト···アンティーク