ヒマラヤ水晶　マニカラン　ゴールデンヒーラークラスター

天然石マニカラン産のクラスターですイエロークォーツ(ゴールデンヒーラー)ヒマラヤ水晶は産地によってクラスターの特徴が異なります当店はお付き合いのあるインドのバイヤー様から直接買い付けてるので産地の詳細がより分かりますサイズ45.5×41.2×36.2mmクル地区のブンタールという町より東に進むとパールヴァティー川に沿ったパールヴァティー渓谷（ParvatiValley）が現れます。パールヴァティー渓谷は、インド最高神の一人シヴァ神の妻である慈愛に満ちた山の女神パールヴァティーの名前が付けられた地で、二人が仲良く暮らしているという伝説が残る神聖な場所でもあります。マニカラン（Manikaran)村はパールヴァティー渓谷のほぼ中心部、標高約1,700mにある温泉の湧き出る村です。スィーク教（インド人のイメージで知られる頭にターバンを巻いた人たちはこのスィーク教徒）とヒンドゥー教の聖地でもあります。パールヴァティー渓谷の標高3,000～5,000m地点にヒマラヤ水晶の晶洞があり、この地域のヒマラヤ水晶は鉄分の影響で薄っすらピンク色をしたものなどが特徴で、より透明度が高く光沢のある美しい高品質な水晶や黄味がかったもの、ファントムが内包したもの、結晶表面が磨りガラスのようなもの等が産出されています。世界的な水晶の産地として知られるマニカラン/パールヴァティー渓谷で産出されるヒマラヤ水晶は近年とても人気が高まっており、その神秘的な姿はとても魅力的でまるで母なる女神パールバティーのように力強く優しいエネルギーを感じられるようですチャクラヒーリングスピリチュアルアメジストパワーストーンスギライトレムリアンルチルタイチンルチルルチルクォーツラピスラズリネックレスペンダントブレスレットスーパーセブンカイヤナイトラリマー原石鉱物風水占い運気風水引越お守り透明単結晶さざれ石家相鬼門運勢癒し



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