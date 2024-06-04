アンティーク 飾り棚 木製 中国 香炉台 仏具 台 棚 ウッドラック 和風

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\"★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。＊こちらは【A8】専用ページです。その他デザインございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。1、古民家や和室、中国風の空間にピッタリなアンティーク調の木製飾り棚です。2、中国の伝統的な、骨董品などを飾ったりするためのお洒落でアンティークな小物置きです。3、中国茶を楽しむための雰囲気づくりには最適な一品です。4、中国文化を身近に感じたいという方、ちょっと変わったアンティークな小物置きをお探しの方におすすめです。5、陶芸品や工芸品、小さな盆栽や花台、仏具、香炉台、陶磁器、小物などを飾ることにより、華やかな空間を演出してみませんか。\"