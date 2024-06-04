アメジスト 原石 N1023

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アメジスト自然なグラデーションが美しいアメジストです。調和と調整をもたらす愛の守護石感情を鎮めて心に平和を与え、精神の安定をはかる効果があると言われています。不安やストレスを取り除き、穏やかな気持ちにさせてくれるでしょう。「真実の愛を守り抜く石」とも呼ばれる通り、恋愛成就にとても人気の高い石です。非常にスピリチュアルなパワーが高いとされていますので、恋愛だけでなく厄除けやクリエイティブな仕事をしている人のお守りとしても人気です。卸販売、大量買付、OEM開発など、ビジネス相談にも対応しております、お気軽にお問い合わせください。#天然石#パワーストーン#道神堂N1023