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TRAKTOR KONTROL Z1 ソフトケース付
商品番号 X45098423050
商品名

TRAKTOR KONTROL Z1 ソフトケース付
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NativeinstrumentsTRAKTORKONTROLZ1種類···DJコントローラー使用頻度が少ないのと、機材整理の為出品です。購入された方にはトランスファーIDをお伝えしますので、ホームページからライセンス移行を行ってください。UDGソフトケース付。画像にある物が全てです。動作不具合、加水分解、目立つ傷や破損等ございません。あくまでも中古ですのでNC,NRで宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/approximate743020.html
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