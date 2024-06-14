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アメジストドームクラスター　極上品　天然石　原石
商品番号 D56541783364
商品名

アメジストドームクラスター　極上品　天然石　原石
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルグアイ産　約1.5kg縦約15cm幅　約13cm横約13cm新品未使用５Ａ高品質　極上品
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