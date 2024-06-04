

本店は 【☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904 ...



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



2023年最新】パールヴァティー渓谷産の人気アイテム - メルカリ



ヒマラヤ インド・サインジ産両剣水晶ポイント-004水晶クラスター ...



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



ヒマラヤ水晶インド・クル市産 - 水晶天然石専門店ムーンマッドネス ...



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



ヒマラヤ インド・サインジ産両剣水晶ポイント-010水晶クラスター ...



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



マカルー産 ヒマラヤ両剣水晶クラスター レコードキーパー、両剣クロス ...



☆爆レア】インド, プルガ産ヒマラヤ両剣水晶群晶【IP230904】 - 置物



ヒマラヤ産水晶 両剣水晶 ６４ｇ 天然石販売 名取貴石 天然石専門店名 ...



ヒマラヤ水晶 クローライト・イン・クォーツ 両剣＆レコードキーパー ネパール・ガネーシュヒマール産 71g/ クリスタル・ポイント水晶 - 天然石・パワーストーンのルース、クリスタル、原石、鉱物 Stone marble

※必ずプロフをお読み下さいm(__)m※初めての方は、「プロフを読みました」とコメントしてから購入下さい。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊【値下げ】¥8000⇒¥6500（最終価格）北インド,ヒマラヤのヒマチュラプラディーシュ州パールヴァティ渓谷,プルガ産の両剣水晶が集まって出来ている連晶です［産地:Pulga,ParvatiValley,HimachalPradesh,India］。プルガは、マニカランからパールヴァティ渓谷を上流へ10km近く遡ったところにあります。近くには温泉も沸き出ているようです。今回のものは、両剣水晶が沢山集まって連晶になっているのがとても珍しい逸品です。鉄分によりピンク掛かった水晶は、クローライト（緑泥石）を内包しています。大きさ 約52mm×43mm×28mm重さ 約57g注）1.発掘の際の傷やダメージについてはご容赦ください。2.写真と現物は、撮影条件やご覧になっておられるモニターなどの環境により印象が異なることがあることをご了承下さい。3.その他の注意事項は、プロフに記載していますので、【プロフを必ずお読み下さい】。4.値下げのオファーは一切お受けしておりません。#天然石#パワーストーン#水晶#原石#両剣水晶#ヒマラヤ水晶