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【輸入品】エイリアン 菩薩 フィギュア HR Geeger CERTOYS
商品番号 C55795048075
商品名

【輸入品】エイリアン 菩薩 フィギュア HR Geeger CERTOYS
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,354 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エイリアン菩薩高さ28cm素材PVC箱あり輸送の際のパッケージに凹みスレなどがありますので、完全品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。ほかのサイトでも出品しますので、急な出品停止がございます。ご了承ください。#エイリアン#エイリアン菩薩#菩薩フィギュア種類コレクションフィギュア素材PVCスケールノンスケールカラーブラウン種類彫像・胸像素材その他テイストアジアン・エスニック・モロッコ風、ポップ・カジュアル、和モダン高さ20～29.9cmフィギュア種類コレクションフィギュア素材PVCスケールノンスケール種類···彫像・胸像素材···その他テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、その他
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