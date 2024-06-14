ヤギ　山羊　頭骨　頭蓋骨　標本

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頭骨になります。自然物のため、傷、欠け、汚れ等ご了承下さい。画像にて状態をご確認ください。梱包は緩衝材や新聞紙等を使い発送させて頂きます。また、梱包は丁寧に行いますが配送中にパーツが外れたりする場合がございます。その時は購入者様ご自身でボンド、ホットボンド等で修復をお願い致します。