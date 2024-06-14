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ヤギ　山羊　頭骨　頭蓋骨　標本
商品番号 X81410903054
商品名

ヤギ　山羊　頭骨　頭蓋骨　標本
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 5,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

頭骨になります。自然物のため、傷、欠け、汚れ等ご了承下さい。画像にて状態をご確認ください。梱包は緩衝材や新聞紙等を使い発送させて頂きます。また、梱包は丁寧に行いますが配送中にパーツが外れたりする場合がございます。その時は購入者様ご自身でボンド、ホットボンド等で修復をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception89957.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis866844.html
http://narcologia.ru/goods/peroration232615.html
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