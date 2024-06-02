工房輪葉葉　　招き猫　　　【福来る】専用です

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ご覧いただきありがとうございます。大分県湯布院にある輪葉葉工房の招き猫です。抽選に当選した人しか買うことができない人気の招き猫です。購入して暫くガラスケースで飾っておりました。綺麗な状態ですが、手作りの為色ムラなどあるかもわかりません。ご理解いただける方にご購入していただけたらと思います。よろしくお願い致します。