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セレナイト彫刻(猫)
商品番号 L88444595510
商品名

セレナイト彫刻(猫)
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレナイトの猫の彫刻になります。セレナイトは、割れやすいため、コーティングしてあります。品質は、通常のものよりもワンランク上になります。この彫刻の下にライトを置いて、照らしてみるのも素敵です。大きさ、86×35×40ミリくらい重さ、179gくらい天然石のため、欠けや凹みなどある場合があります。ご理解の上、ご購入してください。また、ご購入後の返品等には、対応いたしかねます。割れを防ぐためのコーティングはしていますが、強い力が加わった場合は、割れたりしますので、ご注意ください。#セレナイト#セレナイト彫刻#猫の彫刻#セレナイト猫#天然石#天然石彫刻#天然石彫刻猫#置物
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