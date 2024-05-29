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土人形　津屋崎人形　廃絶　郷土玩具　昭和レトロ　原田三右衞門作
商品番号 V91758377212
商品名

土人形　津屋崎人形　廃絶　郷土玩具　昭和レトロ　原田三右衞門作
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品サイズ約　高さ　11cm幅　　14cm奥行　7.5cm御覧いただき有難う御座います。津屋崎人形　原田三右衞門作品です。先祖代々受け継がれた由緒あるお人形です。古い物ですので画像よく見てご判断下さい。＃津屋崎人形＃廃絶＃郷土玩具＃昭和レトロ＃土人形＃原田三右衞門作＃民藝\\民芸＃伝統工芸品
http://narcologia.ru/goods/reboot854536.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic195812.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement141999.html
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