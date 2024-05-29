

土人形 津屋崎人形 廃絶 郷土玩具 昭和レトロ 原田三右衞門作 - 通販 ...



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酒田土人形の『熊金』 | 象々の郷土玩具



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中古】郷土玩具 福岡 津屋崎人形 筑前 土人形 原田活男作「金太郎」の ...

商品サイズ約 高さ 11cm幅 14cm奥行 7.5cm御覧いただき有難う御座います。津屋崎人形 原田三右衞門作品です。先祖代々受け継がれた由緒あるお人形です。古い物ですので画像よく見てご判断下さい。＃津屋崎人形＃廃絶＃郷土玩具＃昭和レトロ＃土人形＃原田三右衞門作＃民藝\\民芸＃伝統工芸品