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バセット　ハウンド　イヤーフィギュリン1996
商品番号 I68175368602
商品名

バセット　ハウンド　イヤーフィギュリン1996
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 9,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···フィギュリン1996bassetHOUNDガラスボードに自宅保管なので、ご理解いただける方に。
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