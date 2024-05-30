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スワロフスキー 機関車　置き物
商品番号 G79959006162
商品名

スワロフスキー 機関車　置き物
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スワロフスキー機関車の置き物になります。再大幅お値下げ致しました♡2003年ぐらいに阪急百貨店の洋食器売り場にて買ったものになります。箱に入ったまま保管していたものです。特に傷などはありません。美品です！外箱にややテープ剥がし痕やヨレ、少々擦れなどがありますので、写真ご確認下さいませ。スワロフスキー社製ケース付き商品番号015145　2003年廃盤　6.5cm×3cm×高さ3.5cm程です。何かご不明な点がございましたら、お気軽にどうぞ！#スワロフスキー#SWAROVSKI#クリスタル置き物
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