スワロフスキー 機関車　置き物

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スワロフスキー機関車の置き物になります。再大幅お値下げ致しました♡2003年ぐらいに阪急百貨店の洋食器売り場にて買ったものになります。箱に入ったまま保管していたものです。特に傷などはありません。美品です！外箱にややテープ剥がし痕やヨレ、少々擦れなどがありますので、写真ご確認下さいませ。スワロフスキー社製ケース付き商品番号015145 2003年廃盤 6.5cm×3cm×高さ3.5cm程です。何かご不明な点がございましたら、お気軽にどうぞ！#スワロフスキー#SWAROVSKI#クリスタル置き物