ドイツ　ケーテウォルファルト　煙出し人形

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商品詳細
ドイツ ケーテウォルファルト 煙出し人形ハリネズミの煙出し人形です。12、3年前にドイツで購入したしました。新品未使用ですが初期傷などあるかもしれません。長期自宅保管品ですので、画像にて判断の上ご理解いただける方のみご購入お願いします。細かいことを気になさる方はご購入をお控えください。
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