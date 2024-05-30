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ドイツ　ケーテウォルファルト　煙出し人形
商品番号 O41731129482
商品名

ドイツ　ケーテウォルファルト　煙出し人形
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツ　ケーテウォルファルト　煙出し人形ハリネズミの煙出し人形です。12、3年前にドイツで購入したしました。新品未使用ですが初期傷などあるかもしれません。長期自宅保管品ですので、画像にて判断の上ご理解いただける方のみご購入お願いします。細かいことを気になさる方はご購入をお控えください。
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