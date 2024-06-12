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- お値下げしました。オリバーガル CHANEL❤︎美品❤︎迅速発送
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商品詳細
カラー···ピンクの薔薇のデザイン❤︎CHANELなどのモチーフ❤︎サイズは33センチ✖️33センチの正方形❤︎女の子にとって大切なことは2つあります。誰と付き合うか、何を持つか？と言う意味合いの言葉が書かれています。❤︎左上に少し汚れありですが、4枚目写真参照ください。あまり目立たない汚れです。❤︎2年前に百貨店で購入しました。★即ご購入okです。❤︎プチプチに巻いて丁寧に梱包にて発送致します。❤︎万が一、不備、破損がございましたら、取引きメッセージより取引き完了前にご連絡くださいませ〜！！★ゆうゆうメルカリ便にて補償付きで郵便局より発送致します。❤︎匿名お取引き致します。どうぞよろしくお願いします。#オリバーガル#CHANEL#お洒落なキャンバス#アートキャンバス#アート#壁に
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