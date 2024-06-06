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ひろえこけし　汪江こけし
商品番号 R77745127980
商品名

ひろえこけし　汪江こけし
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

群馬県吾妻町のこけし作家、福島汪江さんの作品です。自宅保存のため、気になる方はご遠慮ください。
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