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- ヴィンテージ✳︎木彫り✳︎木製✳︎犬✳︎ダックスフンド✳︎親子✳︎2点
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商品詳細
★木彫り 犬 ダックスフンド 親子★2点とても可愛いですサイズ（約）親犬 36㎝×12㎝×H22.5㎝子犬 20.5㎝×10.5㎝×H7.5㎝✳︎長期保管品につき多少のスレ薄傷等ご了承下さい。✳︎リサイクルの梱包資材にて発送いたします。★申し訳ありませんがバラ売り、お値引きは不可ですm(__)m★
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