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ヴィンテージ✳︎木彫り✳︎木製✳︎犬✳︎ダックスフンド✳︎親子✳︎2点
商品番号 M84371604015
商品名

ヴィンテージ✳︎木彫り✳︎木製✳︎犬✳︎ダックスフンド✳︎親子✳︎2点
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★木彫り　犬　ダックスフンド　親子★2点とても可愛いですサイズ（約）親犬　36㎝×12㎝×H22.5㎝子犬　20.5㎝×10.5㎝×H7.5㎝✳︎長期保管品につき多少のスレ薄傷等ご了承下さい。✳︎リサイクルの梱包資材にて発送いたします。★申し訳ありませんがバラ売り、お値引きは不可ですm(__)m★
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful67751.html
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