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アンティーク　ビンテージ　レトロな牛乳缶、ミルク缶
商品番号 J89602383938
商品名

アンティーク　ビンテージ　レトロな牛乳缶、ミルク缶
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 3,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。蓋付き牛乳缶です。全体にサビ、汚れ、凹みなどありますがお庭のガーデニングなどインパクト大でオシャレを演出してくれます。サビ、汚れ等はこのまま発送させていただきます。発送も簡易包装です。ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。テイスト...アンティーク・クラシック＃レトロ＃牛乳缶＃ミルク缶＃森永＃アンティーク＃ガーデニング♯多肉植物♯寄植え
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