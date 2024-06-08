アンティーク　ビンテージ　レトロな牛乳缶、ミルク缶

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。蓋付き牛乳缶です。全体にサビ、汚れ、凹みなどありますがお庭のガーデニングなどインパクト大でオシャレを演出してくれます。サビ、汚れ等はこのまま発送させていただきます。発送も簡易包装です。ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。テイスト...アンティーク・クラシック＃レトロ＃牛乳缶＃ミルク缶＃森永＃アンティーク＃ガーデニング♯多肉植物♯寄植え
http://narcologia.ru/goods/ordering173379.html
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