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カーラ　　新品未使用　ペアコーヒーカップ、プレート
商品番号 H86502771192
商品名

カーラ　　新品未使用　ペアコーヒーカップ、プレート
ブランド名 カーラ
特別価格 税込 1,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)お祝いで頂いたカーラのコーヒーカップとプレートです。KAHLAはドイツのメーカーでこちらは定番の形のペアバージョンのようです。定価は12000円くらいかと思います。新品未使用です。
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