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- カーラ 新品未使用 ペアコーヒーカップ、プレート
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商品詳細
グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)お祝いで頂いたカーラのコーヒーカップとプレートです。KAHLAはドイツのメーカーでこちらは定番の形のペアバージョンのようです。定価は12000円くらいかと思います。新品未使用です。
http://narcologia.ru/goods/perforce434365.html
http://narcologia.ru/goods/plaque230907.html
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