【有田焼　ARITA】　清秀　茶器揃い　急須１客　湯呑み５客

清秀の茶器セットになります。急須１客、湯呑み５客のセットになります。急須は和モダンなフォルムで、紅茶用のティーポットとしてもご利用頂けそうです。有田焼ならではの薄造りの白磁に草花が描かれ、可愛らしい茶器セットになっております。また、金縁や高台の金のラインが豪華な感じで、高級感が漂っております。お客様へのおもてなしはもちろん、日常遣いにご利用頂きますと、ゆったりとしたくつろぎのお時間を感じて頂けるかと思います(*^^*)実家の倉庫に仕舞われていたヴィンテージ品となり、箱に✘印が書かれています。気になる方は、ご遠慮くださいませm(__)m✤有田焼 香蘭社 湯呑み ３客 希少 ピンクオーキッド✤有田焼 香蘭社 湯呑み ５客 金蘭 木箱入り✤有田焼 哲山 大皿 金彩✤有田焼 仁祥窯 古伊万里文様 ５客✤清水焼 土山松泉 夫婦湯呑み茶碗 染付草花文 なども出品致しております。こちらからご覧頂けます。→ #あかね食器【サイズ】 急須 口径 約8cm 長さ 約17.5cm 高さ 約7.5cm 高さ（蓋含む）約9.5cm 湯呑み 口径 約6.8cm 高さ 約4cm【状態】 未使用品ではありますが、経年のた め、箱に傷みがあります。 長期保管品となりますので、ご理解の 上でご購入頂ますようお願い致しま す。【発送】 箱のままプチプチでお包みし、割れない ように梱包して発送させて頂きます。★ ご質問等ございましたら、お気軽にコメントくださいませ♪★ その他の出品は、こちらからご覧頂けます。#あかね食器伊万里焼古伊万里九谷焼美濃焼深川製磁香蘭社たち吉ノリタケ前畑陶器などお好きな方に♪19×24.5×9



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