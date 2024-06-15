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仮面ライダーボード50cm×70cm×2.5cmサイズ
商品番号 J14258804154
商品名

仮面ライダーボード50cm×70cm×2.5cmサイズ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...木製小学生の頃いとこのお兄さんからもらった仮面ライダーのボードです。木製のフレームですが、ひび割れや、浮きが出てますが、なかなかレアだと思います。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/competitive716681.html
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