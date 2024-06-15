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- 仮面ライダーボード50cm×70cm×2.5cmサイズ
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商品詳細
主な素材...木製小学生の頃いとこのお兄さんからもらった仮面ライダーのボードです。木製のフレームですが、ひび割れや、浮きが出てますが、なかなかレアだと思います。宜しくお願いいたします。
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