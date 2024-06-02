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【26㎝】【2023VANS×Bshop】AUTHENTIC 44 DX
商品番号 O90170996106
商品名

【26㎝】【2023VANS×Bshop】AUTHENTIC 44 DX
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ:26cmカラー:グリーン※出品者の感覚ですが、明るいグリーンだと思います。インソール:クッション性の高い「Ortholite」箱:あります。※画像に掲載しております。使用状況は、購入してから2.3回しか履いておりませんので、キャンパス部分の汚れもありません。ソールの減りはありません。出品に際してメンテナンスし、ウタマロ石鹸で洗っておりますが、ソールで取れない汚れが少しだけありました。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/secretarial985216.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei451571.html
http://narcologia.ru/goods/reflector931364.html
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