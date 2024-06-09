エルメス ベアンスフレ 長財布と小銭入れ 10/25値下げ

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断捨離出品です。長財布もですが東京の銀座店で定価30位で購入したので偽物では有りません必ず保証致します。性格的にいつも使う財布ばかりでほぼクローゼットの肥しでした。長財布は片手程度の使用小銭入れはそれなり使いましたが綺麗だと思います。同じ物をペアで購入しようとすると手強いかもしれません。ただ元箱等は管理していないので現物を廉価でお使いいただければ幸いです。また高価なものですので必要が有れば写真をアップロード致します。オリジナル解像度https://drive.google.com/drive/folders/10tsnv-TkjoKVIhNxsaAd_BIFhyffNoT9?usp=sharingカラー...ブラック財布形...長財布素材...本革#エルメス#ビンテーシ゛#希少#リセール#レア#べアンスフレ他のサイトで出品しており売れてしまった場合はご理解の程宜しくお願い致します。