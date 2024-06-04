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サンガッチョ　SoftBankホークス27.5㌢
商品番号 C29334940236
商品名

サンガッチョ　SoftBankホークス27.5㌢
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ホワイト　　　　一度だけ履きましたがsize合わなくて自宅保管箱なし　ほぼ新品
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