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1989年 コピーライト ローリングストーンズツアー 両面プリント Tシャツ
商品番号 Q51598160299
商品名

1989年 コピーライト ローリングストーンズツアー 両面プリント Tシャツ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 5,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】・1989年ローリングストーンズツアー両面プリントTシャツ・コピーライトあり・袖:シングルステッチ裾:ダブルステッチ・madeinUSA【カラー】ブラック／黒【サイズ】・表記L※多少の誤差はご理解下さい。【素材】コットン綿50%ポリエステル50%アメリカ製アメリカUSA製フォトアートArtアートTシャツアートtArttアメリカ製アメリカUSUS古着ハーレーハーレーダビッドソンロゴロゴTシャツロゴT野村訓市ヴィンテージTシャツビンテージTシャツロックロックTロックTシャツバンドバンドTシャツバンドTムービームービーTシャツムービーTパンクTシャツTハードロックストリートレア珍しい貴重ヴィンテージビンテージ90s90年代年代9080オーバーサイズビッグシルエットゆるだぼユニセックス男女兼用古着古着女子レディオヘッドオアシスニルバーナオルタナティブオルタナガレージガレージロックバックプリントバック
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