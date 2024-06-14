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supreme Tシャツ
商品番号 C69124215544
商品名

supreme Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supreme●サイズ：L●色：レッド●素材：コットン100%●サイズ詳細：肩幅47身幅54.5着丈74※素人採寸の為、若干の誤差はあります。いつの時代かは忘れましたがsupremeのTシャツです。畳ジワはあります。●その他、注意事項：・自宅マンションにて保管していました。当方喫煙者ですが、恐らく臭いは着いていないはずです。神経質な方は入札をご遠慮ください。・室内撮影の為、実物と若干色味が異なる可能性がございます。予めご了承下さい。・日中は仕事の為、返信が遅くなります。#supreme#シュプリーム#NIKE#ナイキカラー···レッド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/freshman424056.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis369444.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation110821.html
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