ニューエラ　×　ゴッドセレクション　キャップ　7 3/8

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商品詳細
godselectionxxxneweraコラボ CAPキャップカラー：ブラックサイズ：73/8（58.7㎝）梅田のアーバンリサーチで昨年購入しましたが、サイズが合わないため出品致します。タグ等はありません。
http://narcologia.ru/goods/seamless947029.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric812445.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi261347.html
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