M TRAVIS GEORGE CONDO Tシャツ トラヴィス コンド

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トラヴィス・スコットの押さえておくべき功績【連載：いまさら聞けない ...



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トラヴィス・スコットがM.I.Aとヤング・サグをフューチャリングしたシングル”FRANCHISE”のマーチャンダイズです。アメリカ人アーティストGeorgeCodoの手掛けたアートワークがプリントされたTシャツ、オフィシャルです。カラー：ホワイトサイズ:M(約肩幅49.5身幅54.5着丈72cm)状態：新品未着用#travisscott#cactusjack#frachise