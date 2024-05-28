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(新品　正規品) sassafras 23秋冬 リフレクティブ　キャップ　黒
商品番号 D50500982806
商品名

(新品　正規品) sassafras 23秋冬 リフレクティブ　キャップ　黒
ブランド名 ササフラス
特別価格 税込 3,353 円
在庫状況 あり

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商品詳細

残り１点ですササフラスの23秋冬　新作SFREFIECTIVFCAPです。新品　未使用　タグ付き　国内正規品品番　SF-232089素材　cottontwillサイズ　フリー　(56-63cm)カラー　ブラック原産国　アメリカ定価　10,780円⚫︎値引き交渉ご遠慮下さい。ササフラスsassafraspuzzleringnanamicathenorthfacepurplelabelパタゴニアガーデニングウェアSASSAFRAS×COOPERSTOWNのベースボールキャップです。1986年アメリカニューヨークにて創業されたクーパーズタウンに生産を依頼し、軽いコットンツイル生地を使用した作りでフロントにはSASSAFRASの頭文字のSFのリフレクタープリントが施されています。サイズは後ろのベルトで調節可能で、シンプルなデザインでコーディネート素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/injure807467.html
http://narcologia.ru/goods/injure795267.html
http://narcologia.ru/goods/plaque529907.html
(新品　正規品) sassafras 23秋冬 リフレクティブ　キャップ　黒
新品 正規品) sassafras 23秋冬 リフレクティブ キャップ 黒-
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