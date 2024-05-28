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一番人気柄‼️ パタゴニア フリクション・ベルト ホヌ・タートル・亀 SKP
商品番号 P87275268676
商品名

一番人気柄‼️ パタゴニア フリクション・ベルト ホヌ・タートル・亀 SKP
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアのフリクション・ベルトです。⚠️フィッツロイモデルと並び人気のホヌ（海亀）モデル。⚠️フィッツロイのように再販されていないので、球数少なく貴重です‼️着用数回レベルなので、ベルト部・バックル・剣先など状態悪くありません。（画像で判断お願いします）初期の生地が厚めだったころのモデル。最近の薄めのモデルとは、質感が違います‼️幅：約3cm/長さ：約110cmネコポスでお届けします。
http://narcologia.ru/goods/unusable2174.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation735424.html
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【未使用に近い】パタゴニア Patagonia フリクションベルト ホヌ柄 亀柄
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