一番人気柄‼️ パタゴニア フリクション・ベルト ホヌ・タートル・亀 SKP

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パタゴニアのフリクション・ベルトです。⚠️フィッツロイモデルと並び人気のホヌ（海亀）モデル。⚠️フィッツロイのように再販されていないので、球数少なく貴重です‼️着用数回レベルなので、ベルト部・バックル・剣先など状態悪くありません。（画像で判断お願いします）初期の生地が厚めだったころのモデル。最近の薄めのモデルとは、質感が違います‼️幅：約3cm/長さ：約110cmネコポスでお届けします。