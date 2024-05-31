Nissy着用CA4LA フリーメイソンキャップ

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Nissy着用のフリーメイソンのキャップです。形が可愛くて、購入しましたが、あまり着用することもなく、自宅で保管しておりました。もともとビンテージ加工です。古いものですので、古着に理解のある方にご購入いただけたらと思います。